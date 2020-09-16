Прокуратура обязала Музей обороны и блокады Ленинграда привести в порядок подведомственный ему кинотеатр «Глобус» в Парке Победы

Прокуратура обязала Музей обороны и блокады Ленинграда привести в порядок подведомственный ему кинотеатр &#171;Глобус&#187; в Парке Победы
Кинотеатр в павильоне открылся в 1958 году. Фото: www.citywalls.ru

Прокуратура Московского района Северной столицы проинспектировала территорию Парка Победы на предмет нарушений в состоянии объектов культурного наследия, расположенных в парке.

Проверка правоохранительных органов показала, что шахматно-шашечный павильон (бывший кинотеатр «Глобус) находится в неудовлетворительном состоянии. Павильон является собственностью государства и, признанный объектом культурного наследия, находится на балансе «Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда».

В связи с этим в адрес руководителя культурного учреждения было вынесено представление об устранении нарушений. Документ находится на рассмотрении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге по итогам проверки торговых центров на соблюдение правил санитарной безопасности составлен 171 протокол о нарушениях.

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