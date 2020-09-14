В Петербурге на заведения торговых центров составили 171 протокол за нарушения во время работы в эпидемию

С субботы, 12 сентября, возобновили свою деятельность фудкорты, фуд-плейсы и торговые островки в торговых центрах. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил внимательно следить за тем, чтобы организации вели деятельность согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.

В рамках проверки, сотрудники Комитета по контролю за городским имуществом посетили 35 торговых центров, в которых работают порядка 1,5 тысяч объектов торговли. Без выявления нарушений обойтись, увы, не удалось. На владельцев точек-нарушителей в общей сложности был составлен 171 протокол. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на пресс-службу Смольного.

В основном, нарушения касались QR-кодов, которые разрешают объекту торговли продолжать работу. Не у всех предпринимателей они имелись по факту. Или же они не отображали реальной сферы деятельность торговых точек. Руководители ТЦ также будут нести ответственность за недобросовестных представителей бизнеса. Также, до сих пор выявляются случаи игнорирования обязательного использования средств индивидуальной защиты. Стоит отметить, что со временем таких нарушений все же становится меньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом.