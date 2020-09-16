Эксперты предупреждают россиян о росте цен на продукты осенью

В ближайшие месяцы жителям России стоит готовиться к существенному росту цен на многие категории продуктов в связи с низким урожаем, недостатком запасов и ослаблением рубля.

Так, на 6,5-7% подорожают хлебобулочные изделия с использованием ржаной муки. Кроме того, картофель и яблоки уже с начала года подорожали на 20% и 19% соответственно, и это еще не предел, считают эксперты, с которыми поговорила «Газета.ру». В несколько раз поднялись цены на переработку семян подсолнечника, с 3,9 тысяч рублей до 26,47 тысяч за тонну.

Трудности ожидаются также с красной рыбой и икрой: из-за неурожайного года деликатесы могут вырасти в цене на 30-50%. Сложности по утилизации стеклянных бутылок приведут к подорожанию напитков в стеклянной таре. Новые санитарные нормы, скорее всего, спровоцируют значительный рост стоимости доставки товаров из магазинов. Не удается избежать и роста цен на товары, ввозимые из-за границы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян также ждет повышение цен на мобильную связь.