Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучший сериал 2020 года

Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года. Фото: pixabay.com

Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года. Фото: pixabay.com

Американская Ассоциация телевизионных критиков назвала лучшие многосерийные проекты текущего года. Лидером сразу в четырех номинациях стал сериал «Хранители» (НВО).

Проекту НВО удалось взять первенство в номинациях «сериал года», «выдающийся телефильм или минисериал», «выдающийся новый сериал», а также «личные достижения в драме», которая досталась актрисе Реджине Кинг. Кроме того, лауреатами премии Ассоциации стали сериалы «Наследники» и «Шиттс Крик».

Напомним, что сериал «Хранители» является продолжением одноименной серии комиксов про супергероев, написанных Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом. По сюжету, в альтернативных Соединенных Штатах в 2019 году орудует организация «Седьмая кавалерия», пропагандирующая превосходство белой расы. С преступниками пытается справиться полиция.

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