В МЧС предупредили петербуржцев об урагане в четверг

Завтра в Северной столице ожидается ураганный ветер. Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице.

Так, в четверг, 17 сентября, в вечернее время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В МЧС напомнили об опасности прогулок у шатких конструкций, а также нахождения под деревьями. В квартирах стоит закрыть окна и убрать легкие вещи с балконов.

Автомобилистам также нужно внимательнее передвигаться по дорогам, так как повышается вероятность ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартует отопительный сезон. В первую очередь, батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках, домах престарелых. Отопительные системы везде проверены и подготовлены к началу работы.