В МЧС предупредили петербуржцев об урагане в четверг

В МЧС предупредили петербуржцев об урагане в четверг
Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Завтра в Северной столице ожидается ураганный ветер. Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице.

Так, в четверг, 17 сентября, в вечернее время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В МЧС напомнили об опасности прогулок у шатких конструкций, а также нахождения под деревьями. В квартирах стоит закрыть окна и убрать легкие вещи с балконов.

Автомобилистам также нужно внимательнее передвигаться по дорогам, так как повышается вероятность ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартует отопительный сезон. В первую очередь, батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках, домах престарелых. Отопительные системы везде проверены и подготовлены к началу работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб. ураган


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге