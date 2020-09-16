По факту пожара в Колпинской воспитательной колонии назначили проверку

В Колпинской воспитательной колонии произошел пожар, возгорание успели потушить до приезда спасателей. Теперь по факту ЧП УФСИН проводит проверку.
Возгорание случилось поздним вечером в среду, 16 сентября, на территории воспитательной колонии, расположенной в Колпинском районе Петербурга.
Как сообщили на официальном сайте ведомства, по факту пожара назначено проведение служебной проверки. В пресс-службе также отметили, что материальные ценности происшествие не затронуло.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате пожара в колпинской воспитательной колонии никто не пострадал.