По факту пожара в Колпинской воспитательной колонии назначили проверку

По факту пожара в Колпинской воспитательной колонии назначили проверку
Из окон валит черный дым. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Колпинской воспитательной колонии произошел пожар, возгорание успели потушить до приезда спасателей. Теперь по факту ЧП УФСИН проводит проверку.

Возгорание случилось поздним вечером в среду, 16 сентября, на территории воспитательной колонии, расположенной в Колпинском районе Петербурга.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, по факту пожара назначено проведение служебной проверки. В пресс-службе также отметили, что материальные ценности происшествие не затронуло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате пожара в колпинской воспитательной колонии никто не пострадал.

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