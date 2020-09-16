Петербуржцы публикуют в Сети яркие вспышки молний

Жителей Северной столицы сегодня ночью потревожила гроза с раскатами грома и вспышками молний. Очевидцы запечатлели природное явление.

Стихия разыгралась в южной части города в ночь на четверг, 17 сентября. Кадрами грозы горожане поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На публикациях видны яркие вспышки молний, которые с завидной частотой озаряют небо над Петербургом. В комментариях некоторые пользователи написали, что побаиваются природного явления, другие же признались, что каждый раз восхищаются ею.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС предупредили петербуржцев об урагане в четверг. В вечернее время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.