Эксперты посоветовали, как выбрать хорошие пельмени

Они рекомендуют обращать внимание на цену и состав.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбирать пельмени. Она отметила, что важнее всего в блюде – качество мяса, которые не бывает дешевым. Если пельмени недорогие, то, скорее всего, в них есть соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть рога и копыта. Чтобы не попасться на такую уловку, стоит обращать внимание на цену, а также почитать состав и узнать немного больше о репутации бренда.

Соломатина отметила, что продукт с заменителями хуже усваивается и лучше отдать предпочтение хорошим пельменям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты предупреждают россиян о росте цен на продукты осенью. Так, на 6,5-7% подорожают хлебобулочные изделия с использованием ржаной муки. Кроме того, картофель и яблоки уже с начала года подорожали на 20% и 19% соответственно.