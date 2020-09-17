Беглов признал, что иногда говорит «невпопад»

Беглов признал, что иногда говорит &#171;невпопад&#187;
Губернатор Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор считает, что это не серьезный недостаток.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что иногда ему свойственно говорить «невпопад». Этой особенностью он поделился в фильме, снятом о главе города.

Он отметил, что у него бывают «определенные высказывания невпопад» и дело не в том, что Беглов плохо говорит. Политик убежден, что просто мысли иногда опережают, но это не самая большая проблема. Куда важнее, чтобы в итоге собеседник понял его главную мысль – так чаще всего и происходит, убежден губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге. В них вошли уха и корюшка, а также ленинградский рассольник. Говоря о последнем, Беглов отметил, что давно не видел его в меню петербургских заведений.

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