Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своих предпочтениях в городских блюдах.

Накануне в эфире телеканала 78.ru вышел документальный фильм «Александр Беглов. Я здесь живу», в рамках которого глава города рассказал детали своей работы и жизни в Северной столице.

В частности, губернатор перечислил свои самые любимые петербургские блюда. В них вошли уха и корюшка, а также ленинградский рассольник. Говоря о последнем, Беглов отметил, что давно не видел его в меню петербургских заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов прокомментировал слухи о своей отставке. Также он рассказал, почему временно за него часть документов подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев.