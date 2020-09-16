Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге

Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своих предпочтениях в городских блюдах.

Накануне в эфире телеканала 78.ru вышел документальный фильм «Александр Беглов. Я здесь живу», в рамках которого глава города рассказал детали своей работы и жизни в Северной столице.

В частности, губернатор перечислил свои самые любимые петербургские блюда. В них вошли уха и корюшка, а также ленинградский рассольник. Говоря о последнем, Беглов отметил, что давно не видел его в меню петербургских заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов прокомментировал слухи о своей отставке. Также он рассказал, почему временно за него часть документов подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев.

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Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге