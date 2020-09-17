В Янино-1 горел мусор на 600 «квадратах»

В Янино-1 горел мусор на 600 &#171;квадратах&#187;
Огонь потушили за три часа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Ликвидировать возгорание удалось только спустя три часа.

Во Всеволожском районе сегодня утром, 17 сентября, произошел крупный пожар на территории поселка Янино-1. Огнем было охвачено 600 квадратных метров – горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Об инциденте спасателей уведомили в четыре часа утра, они немедленно выехали на место происшествия. С пожаром боролись 14 человек, они ликвидировали его только к 7:30. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной случившегося. Сотрудникам МЧС предстоит выяснить обстоятельства пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красноярске после пожара задержали директора клиники. В результате инцидента погибли четыре человека.

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