В Красноярске после пожара задержали директора клиники

В результате инцидента погибли четыре человека.

В Красноярске этой ночью, 17 сентября, произошел пожар в частной наркологической клинике «Чистый город». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Главное следственное управление Следственного комитета по региону.

Все случилось в одном из кабинетов медицинского учреждения в четыре часа утра. Огнем было охвачено примерно 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 16 человек, четверым помочь не удалось – они скончались. Также в результате инцидента двое пациентов пострадали.

После ликвидации возгорания была задержана директор учреждения, причины не называются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге огонь с одной машины перекинулся на другую. Оба автомобиля пострадали в результате пожара.