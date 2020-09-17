В Выборге огонь с одной машины перекинулся на другую

Оба автомобиля пострадали в результате пожара.

В Выборге этой ночью, 17 сентября, произошел пожар. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на информацию в экстренных службах. Все случилось на улице Гагарина – там по непонятной причине вспыхнул автомобиль. На место прибыли спасатели и обнаружили, что огонь успел перекинуться на рядом стоящую машину. Им пришлось тушить обе, в итоге одна из них сгорела, а другая получила повреждения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.