Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска

В Красноярске произошел пожар на территории частной наркологической клиники. Четыре человека погибли, двое пострадали.

О ЧП стало известно поздним вечером среды, 16 сентября. Сигнал о ЧП подали в клинике, расположенной в доме № 115а по проспекту Мира.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону, огонь охватил 10 квадратных метров обстановки здания. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение и спасли из пожара 16 человек. К сожалению, четырех спасти не удалось, еще два человека пострадали.

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по факту пожара в Колпинской воспитательной колонии назначили проверку.