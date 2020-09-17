АЭС, суды, метро и ТЦ: в Петербурге и Ленобласти опять прошла серия «минирований»

АЭС, суды, метро и ТЦ: в Петербурге и Ленобласти опять прошла серия «минирований»
В Петербурге и Ленобласти заминировали торговые центры. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге и Ленинградской области анонимы вновь заставили правоохранителей побегать в поисках взрывчатки. В течение дня проверяли здания судов, метро и даже атомной электростанции.

По данным gazeta.spb.ru, сообщения о заминировании поступили на электронные адреса трех районных судов Петербурга. Сообщалось о взрывчатках в зданиях районных судов, метрополитена, торговых центров и АЭС.

Проверки закончились только к девяти вечера. Правоохранители осмотрели 84 объекта. При этом никаких опасных устройств и веществ обнаружено не было. Всего эвакуировали 145 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за день «заминировали» более двух тысяч зданий.

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