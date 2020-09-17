Кондиционеры вместо профилактики терроризма: в «Георгиевском» нашли нарушений на 89 млн

Кондиционеры вместо профилактики терроризма: в «Георгиевском» нашли нарушений на 89 млн
Контрольно-счетная палата Петербурга. Фото: панорамы "Гугл"

Петербургская Контрольно-счетная палата подвела итоги проверки использования бюджета в МО «Георгиевский» в 2017-2019 годах. Там нашли более 300 финансовых нарушений. Речь идет о сумме, которая превысила 85 миллионов рублей.

«Георгиевский» находится во Фрунзенском районе Петербурга. Округ с 2017-го года возглавляет Виталий Жолдасов.

Так, вскрылось нецелевое использование более 14 миллионов рублей. 13 миллионов, которые предназначались на профилактику терроризма, потратили на аренду ковров, ремонт туалетов в здании администрации. За счет средств муниципальных программ покупались мебель, кондиционеры, хозтовары для нужд администрации.

МО уличили также в неэффективном расходовании 23 миллионов рублей. Причем большая часть их них была потрачена на премии и надбавки работниках муниципального совета, местной администрации и избирательной комиссии.

Обнаружены были также нарушения в сфере муниципальных закупок и в сфере правления и распоряжения муниципальной собственностью.

Результаты проверки отправили губернатору Александру Беглову, председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, в прокуратуру и ФНС.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что аудиторы проверяют траты ГАТИ в Петербурге.

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