Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о его бедственном финансовом положении

Представитель популярного в нулевые поп-исполнителя Бориса Моисеева опроверг слухи о том, что артисту не хватает денег.

Директор певца Сергей Горох подчеркнул, что Моисеев ведет достойный образ жизни и ни в чем не нуждается. «Это все бред», — возмутился Горох непроверенным слухам в беседе с «Комсомольской правдой». На данный момент у Бориса есть внушительная пенсия в размере 55 тысяч рублей, регулярные авторские отчисления и доход с инвестиций, поэтому поп-звезда отнюдь не бедствует.

Представитель артиста также добавил, что Моисеев активно посещает светские мероприятия, куда приглашают его друзья и следит за своим здоровьем. Ранее о сложной финансовой ситуации Бориса и проблемах со здоровьем рассказывала юрист Тамара Пухова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о жизни Моисеева после ухода со сцены, рассказанной им самим.