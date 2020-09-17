Двое пострадали при взрыве в центре Киева

В ресторане в центре украинской столицы прогремел взрыв, а после произошло возгорание. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщает издание «НВ», инцидент произошел в ресторане на Андреевском спуске, расположенном в центральном районе Киева. По предварительным данным экстренных служб, в ресторане «Канапа» произошел взрыв газового оборудования. Это повлекло за собой небольшой пожар, который удалось быстро потушить.

Два человека получили травмы, их госпитализировали в медучреждение. Состояние пострадавших уточняется. На месте происшествия работали экстренные служба, взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рядом с гостиницей в Китае прогремел взрыв. Троих местных жителей госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.