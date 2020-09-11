Рядом с гостиницей в Китае прогремел взрыв

К счастью, никто не погиб. Фото: Pixabay

К счастью, никто не погиб. Фото: Pixabay

Жители китайского города Чжухае оказались встревожены взрывом, произошедшем рано утром на одной из улиц.

В пятницу утром, 11 сентября, произошел взрыв у гостиницы в Чжухае, провинции Гуандун. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Отмечалось, что здания, находящиеся в эпицентре взрыва, получили различные повреждения. Пострадали и люди. Троих местных жителей госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы. Ведется поиск возможных жертв. Ликвидируются последствия взрыва. Огонь пожарным удалось устранить спустя час после случившегося.

Спустя время стали известны и причины ЧП. При невыясненных обстоятельствах произошел взрыв газа.

Также, подтвердилась информация о том, что среди пострадавших нет российских граждан. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме.