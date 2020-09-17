Disney выступит прокатчиком российского кинокомикса «Майор Гром»

Прокатчиком нового фантастического фильма «Майор Гром», снятого по отечественным комиксам, станет американская студия Disney.

Предполагается, что премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится весной следующего года — скорее всего, точная дата выхода фильма на большие экраны будет объявлена на Comic Con Russia Online 2020, которое пройдет 3 и 4 октября. На фестивале создатели «Майор Грома» расскажут подробности проекта.

Сюжет киноленты строится вокруг деятельности майора МВД Игоря Грома, который борется с преступностью в альтернативном Петербурге. Его главным противником является серийный убийца, скрывающийся под образом Чумного Доктора. Злодей мстит миллиардерам, которые избежали надлежащего наказания за свои преступления.

Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков и Александр Сетейкин.

Серия комиксов создана российским издательством Bubble Comics. Она публиковалась в период с 2012 по 2017 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанная в октябре премьера фильма «Чудо-женщина 1984» перенесена.