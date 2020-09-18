Валерия поразила поклонников каменным прессом

Валерия поразила поклонников каменным прессом
Певица Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия похвасталась результатами регулярных тренировок. Поклонников поразил каменный пресс звезды.

Новый снимок певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Под фото 52-летняя певица рассказала о раннем подъеме, а также пожелала себе и подписчикам хорошего дня.

В комментариях под постом поклонники не смогли обделить вниманием пресс звезды, который был виден из-под спортивного топа. Они отметили, что Валерия, несмотря на возраст, смогла сохранить идеальную фигуру.

«Вы в идеальной форме», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы.

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