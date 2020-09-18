Россиянам посоветовали перейти на осенний режим сна

Осенью нужно поменять режим сна, чтобы поддерживать бодрость и здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, в идеале человеку необходимо спать восемь часов в день, но делать это надо обязательно в темное время суток. Так, ложиться лучше всего в 21:00-22:00, чтобы потом вставать 6-7:00 утра.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что при таком режиме человек будет высыпаться, получит высокую работоспособность, хороший сон и здоровую нервную систему.

Ярцева подчеркнула, что важно не просто спать положенное количество часов, а именно засыпать раньше. И добавила, что люди — дневные существа, у которых гормональная система зависит от светового дня и окружающих шумов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал нестандартный способ борьбы с осенней депрессией.