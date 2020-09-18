Билли Айлиш осудила ровесников за вечеринки во время пандемии

Американская певица Билли Айлиш раскритиковала известных молодых людей, принимающих участие в вечеринках во время пандемии Covid-19.

Высказаться на эту тему звезда решила в своем Instagram-аккаунте. 18-летняя певица призналась, что уже около полугода не обнимала своих друзей, но в это время другие молодые люди активно общаются и посещают вечеринки.

«Удивительно», — с равнодушием заключила исполнительница.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билли Айлиш отписалась от всех пользователей Instagram, в том числе брата-продюсера Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера. Артистка признавалась, что перестала читать комментарии в соцсети под своими постами.