Заболеваемость продолжает расти: в России выявлено 5905 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал в пятницу, 18 сентября, новые статистические данные по заболеваемости в России.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 5905 новых случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, еще вчера, 17 сентября, количество новых пациентов с подтвержденной болезнью была значительно ниже — 5762. Отметим, что пока о второй волне говорить в стране пока не спешат, так как ситуация находится под контролем.

Также, за прошедшие сутки выздоровело 5339 пациентов. Скончались от тяжелого течения болезни или возникших осложнений еще 134 человека.

Напомним, за все время эпидемии в России было выявлено 1 091 186 случаев заражения. В Санкт-Петербурге в общей сложности оказалось инфицировано 40 305 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23,9 тысяч человек.