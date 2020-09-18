В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23,9 тысяч человек

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За сутки в городе на Неве успели обследовать 23 994 человека.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 522 человека. Из них 3 — в обсерваторе, 519 — контактные.

Также за прошедшие сутки было обработано 198 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре раскрыли число мутаций коронавируса.