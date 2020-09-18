В Литве прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии границ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс усомнился в адекватности президента Белоруссии Александр Лукашенко после его слов о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении охраны границы с Украиной.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что глава МИД Литвы дал оценку намерениям Лукашенко во время интервью Литовскому национальному радио и телевидению. Линкявичюс напомнил о словах Лукашенко про необходимость усиления защиты границ и счел такое поведения лидера Белоруссии неадекватным, ведь никакой угрозы от западных стран нет, да и нападать на Республику никто не намерен. К чему бросать на охрану границ чуть ли не половину армии страны, в Литве попросту не понимают.

Также, глава МИДа Литвы отметил упадническое состояние экономики Белоруссии. Закрывая границы, Лукашенко наоборот рискует причинить больший вред своей стране.

Напомним, Лукашенко точных дат закрытия границ пока не обозначил, однако объяснил, почему планирует это сделать. Все дело в том, что он не знает, что могут в дальнейшем «выбросить» западные страны-соседи, поэтому из соображений безопасности важно скорее принять определенные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко закроет границы с Литвой, Польшей и «усилит» с Украиной.