Адмиралтейский район Петербурга может сменить главу

Адмиралтейский район Петербурга может сменить главу
Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге Светлана Штукова, которая занимает пост главы Адмиралтейского района, может оставить должность.

Об этом со ссылкой на Смольный сообщает Neva.Today. Уточняется, что уже известно о новом месте работы чиновницы. С 1 октября она якобы перейдет в Федеральное архивное агентство.

В прошлом Светла Штукова возглавляла Центральный район и Архивный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о другом назначении в Петербурге. Бывший председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский занял должность заместителя генерального директора компании ОАО «Метрострой». Пока компанией после ухода Сергея Харлашкина временно руководит главный инженер Алексей Старков.

В «Метрострое» после ухода из Смольного Владимир Рублевский начал с поста советника генерального директора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
администрация адмиралтейский район должность новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургского водителя лишили прав из-за употребления запрещенных веществ
Ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка — каракет
В Кремле увидели «слишком много абсурда» в ситуации с Навальным
Израиль стал первой в мире страной, объявившей повторный карантин из-за COVID-19
В Кремле высоко оценили меры поддержки населения в России во время пандемии
«Сам наткнулся на нож»: суд не поверил ранившему знакомого петербуржцу
В России намерены продолжить поддерживать безработных в 2021 году
Петербурженке удалось получить от автодилера 7 млн рублей