Адмиралтейский район Петербурга может сменить главу

В Петербурге Светлана Штукова, которая занимает пост главы Адмиралтейского района, может оставить должность.

Об этом со ссылкой на Смольный сообщает Neva.Today. Уточняется, что уже известно о новом месте работы чиновницы. С 1 октября она якобы перейдет в Федеральное архивное агентство.

В прошлом Светла Штукова возглавляла Центральный район и Архивный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о другом назначении в Петербурге. Бывший председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский занял должность заместителя генерального директора компании ОАО «Метрострой». Пока компанией после ухода Сергея Харлашкина временно руководит главный инженер Алексей Старков.

В «Метрострое» после ухода из Смольного Владимир Рублевский начал с поста советника генерального директора.