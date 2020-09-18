В России раскрыли банду перекупщиков, незаконно продававших билеты на мероприятия

В 2018-2020 годах участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры, а также спортивных организаций. Расследование деятельности мошенников продолжается. Фото: Baltphoto

В 2018-2020 годах участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры, а также спортивных организаций. Расследование деятельности мошенников продолжается. Фото: Baltphoto

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с представителями МВД раскрыли деятельность ОПГ, два года втридорога продававшей билеты на спектакли и спортивные матчи.

В общей сложности, за время деятельности преступникам удалось заработать миллиард рублей, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны. В отношении перекупщиков возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования среду индивидуализации товаров (ч.4 ст.180 УК РФ).

Оказалось, что мошенники через интернет продавали билеты в Мариинский и Большой театры, МХТ имен Чехова, на матчи «Спартака», на мероприятия в «Лужниках» и многие другие. Участниками преступного сообщества являются более 50 человек: программисты, продавцы, курьеры, рекламные менеджеры, сотрудники колл-центров, находившихся в Москве и Владимире. Всех фигурантов дела ждет продолжительное разбирательство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мошенников, обманувших Эдгара Запашного.