Полиция поймала мошенников, обманувших Эдгарда Запашного в мессенджере на 50 тысяч рублей

Правоохранительные органы задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 4,5 миллионов рублей.

В пятницу, 18 сентября, стало известно о задержании трех мужчин в Петербурге и Владикавказе, которые подозреваются как в минимум 30 случаев мошеннических действий. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Жертвой обмана стал и народный артист России Эдгард Запашный. Пару месяцев назад он обратился в полицию после того, как понял, что попался на уловку мошенника. Все дело в том, что артисту в мессенджер написал «знакомый», поделившись своей тяжелой финансовой ситуацией. Запашный поверил мужчине и перевел на указанный им счет 50 тысяч рублей. Отмечается, что бдительность притупила фотография знакомого на аватарке.

Преступники для своих деяний использовали мессенджеры. Для этого они создавали профили-двойники известных личностей и начинали общаться с ничего не подозревающими людьми, жалуясь на проблемы с деньгами. Одолженное злоумышленники обещали вернуть, но после получения желаемого исчезали. Таким образом мошенники смогли нажиться состоянием в размере 4,5 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. У подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых правоохранителям удалось обнаружить телефоны и банковские карты. Они будут прикреплены к расследованию в качестве доказательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.