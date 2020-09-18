В США за сутки зафиксировали более 44 тысяч случаев коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Америке оставляет желать лучшего — количество новых инфицированных пациентов увеличивается с каждым днем.

За прошедшие сутки в США COVID-19 диагностировали у 44360 жителей страны. Скончались от тяжелого развития болезни или возникших осложнений 870 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, специалисты которого в ходе своих подсчетов собирает воедино данные местных властей и открытых источников.

Тенденция по заболеваемости оказалась весьма тревожной. Ведь еще в четверг, 17 сентября, фиксировались меньшие цифры — 36782 новых случая.

Напомним, согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии вирус подхватили 6,6 миллионов местных жителей. Скончались при этом 197655 инфицированных пациентов.

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