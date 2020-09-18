Петербургские медучреждения за неделю приняли 613 человек укушенных клещами

Петербургские медучреждения за неделю приняли 613 человек укушенных клещами
Лабораториями Санкт-Петербурга за неделю исследовано 3263 клеща, снятых с людей. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Петербургу опубликовало статистику по укусам клещей в период с 7 по 13 сентября.

За наделю, в связи с присасыванием клещей, за помощью к медицинским специалистам Северной столицы обратились 613 человек. Из них — 66 несовершеннолетних детей.

На территории Петербурга официально было зарегистрировано 83 случая укуса клеща. В Курортном районе зафиксирована большая часть случаев присасывания — 32.

Клещевой энцефалит был выявлен у трех людей. Присасывание клещей в данных случаях было зафиксировано на территории Ленобласти, Псковской области и республики Латвии. Боррелиозом заболели 9 пострадавших от клещей. Среди них оказался один несовершеннолетний ребенок. Все случаи заражения произошли вне Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю клещи напали на 510 жителей Петербурга.

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роспотребнадзор статистика укусы клещей


 

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