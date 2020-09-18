На Шувалова пробка из-за ДТП с участием каршеринга

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В Мурино сегодня вечером, 18 сентября, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на улице Шувалова – каршеринг «поддал газку» и въехал в синюю машину, а та, в свою очередь, «клюнула» автомобиль сервиса «Яндекс.Такси». Образовался так называемый «паровозик», который мешает проезду других транспортных средств, так что начала образовываться пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист разбился перед вантовым мостом на КАД. Уточняется, что мотоциклиста госпитализировали. Он, по предварительным данным, получил травмы средней степени тяжести.