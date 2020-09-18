Петербурженка поедет от России на конкурс «Миссис Планета»

Петербурженка поедет от России на конкурс &#171;Миссис Планета&#187;
Жительница Петербурга представит Россию в международном конкурсе. Фото: пресс-служба фестиваля Mrs. Planet Eurasia

Она обошла участниц из разных стран.

Петербурженка Алена Комарова приняла участие в конкурсе красоты и смогла завоевать титул Mrs. Russia Eurasia Planet. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Отмечается, что теперь девушка поедет от России на конкурс «Миссис Планета».

Известно, что за титул боролись 20 замужних женщин не только из России, но также из Армении и Греции. Не все из них смогли попасть в финал из-за коронавируса и закрытых границ.

Комаровой 30 лет, она работает видеографом и владеет фотостудией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фотограф из Петербурга победил в конкурсе снимков на iPhone. Первое место в номинации «Фотограф года» стал 32-летний Артем Барышев, родившийся в Белоруссии. Сейчас он живет в Северной столице.

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