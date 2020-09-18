Боярская просит помочь звезде «Убойной силы»

Боярская обратилась за помощью, но не для себя. Фото: Instagram @lizavetabo

Боярская обратилась за помощью, но не для себя. Фото: Instagram @lizavetabo

Артистка объявила сбор средств на реабилитацию коллеги.

Актриса Елизавета Боярская на своей странице в Instagram объявила сбор средств на реабилитацию заслуженного и народного артиста Евгения Леонова-Гладышева, известного по «Убойной силе». Она отметила, что после инцидента в 2018 году у артиста диагностировали черепно-мозговую травму. Теперь актеру нужно проходить реабилитацию три раза в год – одна стоит 250 тысяч рублей.

«Позади несколько реабилитационных курсов. У Евгения Борисовича наблюдается положительная динамика, и каждый курс – большой шаг вперед»,

– пояснила Елизавета Боярская.

Она добавила, что благодарна всем, кто откликнется на ее просьбу и отметила, что никогда не обращалась к коллегам с подобным предложением.

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