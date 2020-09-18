В Москве из-за коронавируса скончались 11 человек

В Москве из-за коронавируса скончались 11 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

Таким образом, общее количество жертв инфекции в столице достигло 5044.

В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе. До этого говорилось о восьми скончавшихся от инфекции. Таким образом, в столице России за весь период пандемии коронавируса умерли 5044 пациентов.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения. Выздороветь успели более 901 тысячи человек, летальных исходов – 19195.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна розничная цена российских таблеток от коронавируса. Упаковка отечественного препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией «Арепливир» в рознице будет стоить минимум 12 320 рублей.

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