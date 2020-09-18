Пригожин не понимает, почему Тарзан признался в измене

Продюсер убежден, что публичная исповедь была ни к чему.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что думает о поступке Тарзана, который изменил супруге Наташе Королевой. Об этом пишет ФАН.

Знаменитость отметил, что не понимает, зачем бодибилдер водил любовницу к себе домой, а также не знает, к чему была опубликована публичная исповедь. Его ошибки только подогрели интерес общественности к случившемуся, убежден Пригожин, и лучше этого было не делать.

«Это такое избыточное оправдание за то, что человек сделал»,

— считает продюсер.

Он добавил, что до последнего думал, что новости об измене – всего лишь очередные слухи. Затем Тарзан сам признался, что вступил в интимную связь, будучи в браке с Королевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц. Продюсер не понимает, как можно довольствоваться 50 тысячами рублей.