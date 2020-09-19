Водителя ВАЗ спасают врачи после ДТП на «Скандинавии»

Водитель ВАЗ-2107 оказался в крайне тяжелом состоянии после аварии на трассе «Скандинавия».

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла вечером в субботу, 19 сентября, вечером. Отечественный автомобиль не справился с управлением на трассе «Скандинавия» и вылетел с дороги в кювет. Затем он врезался в фонарный столб.

В результате водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Правоохранители ведут проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там в массовой аварии с участием мусоровоза погибла женщина.