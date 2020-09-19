После массового ДТП с мусоровозом в Ленобласти погибла женщина

ДТП в Ленобласти. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП в Ленобласти. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Авария в Ломоносовском районе Ленинградской области закончилась трагедией. В массовом ДТП погибла женщина.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в субботу, 19 сентября, днем на дороге Петербург – Ручьи.

По данным правоохранителей, ВАЗ2115 вылетел на «встречку» и столкнулся там с автомобилем Volvo (мусоровоз). Затем отечественный автомобиль зацепил другую Lada.

В результате водитель ВАЗ 2115 и его пассажир, женщина, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина позже скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Новоприозерском шоссе в Ленобласти.