После массового ДТП с мусоровозом в Ленобласти погибла женщина

Авария в Ломоносовском районе Ленинградской области закончилась трагедией. В массовом ДТП погибла женщина.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария произошла в субботу, 19 сентября, днем на дороге Петербург – Ручьи.
По данным правоохранителей, ВАЗ2115 вылетел на «встречку» и столкнулся там с автомобилем Volvo (мусоровоз). Затем отечественный автомобиль зацепил другую Lada.
В результате водитель ВАЗ 2115 и его пассажир, женщина, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина позже скончалась.
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