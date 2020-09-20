На Аравийском полуострове нашли следы человека возрастом 120 тысяч лет

Археологи нашли самые ранние человеческие следы из когда-либо найденных на Аравийском полуострове. Специалисты считают, что им около 120 тысяч лет. Они были обнаружены в пустыне Нефуд в Саудовской Аравии, где раньше было древнее озеро.

Как сообщает Daily Mail, тысячи лет назад на через эту местность пролегали пути миграции древних людей из Африки в другие регионы. Ученые считают, что первые люди появились в Африке 300 тысяч лет назад и начали выходить с континента только через 150 тысяч лет.

Рядом с найденными следами человека были обнаружены более 230 окаменелостей и почти 370 следов животных. Это говорит о том, что рядом с водопоем водилось много живности.

Сотни тысяч лет назад на территории современных пустынь на Аравийском полуострове было много водоемов, а климат был более мягким.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге.