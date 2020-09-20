Неделя в Петербурге завершится солнечной и сухой погодой

20 сентября в Петербурге будет солнечно и сухо. Фото: unsplash

20 сентября в Петербурге будет солнечно и сухо. Фото: unsplash

Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день недели в Северной столице. На нее повлияет антициклон.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в воскресенье, 20 сентября, в Петербурге прогнозируется солнечная и сухая погода. На погодные условия сегодня повлияет восточная периферия антициклона. Она принесет в город переменную облачность, но осадков не ожидается.

Днем на улице будет довольно прохладно — температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +16 градусов, но местами может быть +11 градусов.

Петербуржцев ждет западный ветер 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 760 мм. рт.ст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам обещают бабье лето на следующей неделе.