Петербуржцам обещают бабье лето на следующей неделе

Петербуржцам обещают бабье лето на следующей неделе
Точно утверждать, придет ли бабье лето в город на Неве, и сколько оно продлится, можно будет только на следующей неделе. Фото: pixabay.com

Грядущая неделя в Северной столице обещает быть теплой: ведущий синоптик города Александр Колесов прогнозирует наступление бабьего лета, хоть оно и продлится всего несколько дней.

По словам синоптика, петербуржцам, уже оставившим надежду погреться на последнем осеннем солнышке, стоит ждать потепления до +20 градусов. Конец сентября, к счастью, будет солнечным и теплым. Уже со вторника, 22 сентября, столбик термометра в Петербурге неуклонно поползёт вверх.

Температура в пределах +18…+20 градусов продержится в городе ориентировочно до 26 сентября. Увы, полностью обойтись без дождей и холодного ветра вряд ли получится, однако хорошей погоды все же должно быть больше. Колесов, между тем, предупреждает, что обстановка за окном изменчива, поэтому более точно спрогнозировать наступление бабье лето, скорее всего, удастся только в понедельник, 21 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленобласть в выходные опустятся заморозки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бабье лето осень погода санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские медучреждения за неделю приняли 613 человек укушенных клещами
Volkswagen насмерть снес пешехода на Северном проспекте
Петербуржцам обещают бабье лето на следующей неделе
Заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19
Благодаря содействию прокуратуры, на Ленинском проспекте появятся ...
Стала известна розничная цена российских таблеток от коронавируса
Гранитная и Седова: где в Петербурге вводят новые ограничения движения
В США за сутки зафиксировали более 44 тысяч случаев коронавируса