МЧС предупреждает жителей Ленобласти о надвигающихся заморозках

Грядущие выходные на территории Ленинградской области обещают быть необычайно холодными: уже во второй половине сентября в регионе ожидаются заморозки.

О приближающихся холодах жителей Ленобласти предупреждает региональное управление МЧС, которое, в свою очередь, ориентируется на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Так, в субботу, 19 сентября, в 47 регионе резко усилится северный и северо-западный ветер, скорость порывов может достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение выходных днем составит +13…+15 градусов, а вот в ночь на воскресенье, 20 сентября, заметно похолодает: в некоторых районах столбик термометра опустится ниже нуля, до отметки в -1 градус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург сегодня оказался в тыловой части циклона, а значит, над городом вновь будут сгущаться тучи, и температура воздуха составит не более +13 градусов.