Ветрено и дождливо: в пятницу погоду в Петербурге будет определять циклон

Ветрено и дождливо: в пятницу погоду в Петербурге будет определять циклон
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto

В Северной столице конец рабочей недели в Петербурге пройдет под тыловой частью циклона. Сегодня будет ветрено и дождливо.

По данным ведущего специалиста ООО «Центр ФОБОС» Михаила Леуса, в пятницу, 17 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет определять тыловая часть ушедшего циклона.

Специалист рассказал на своей странице в Facebook, что температура воздуха в городе на Неве прогреется лишь до 11-13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление будет расти и вернется в норму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в пятницу нет отмененных авиарейсов. Все самолеты вылетят по расписанию.

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