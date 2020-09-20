Стало известно, какую пенсию получают российские телеведущие

Стало известно, какую пенсию получают российские телеведущие
Размер пенсии складывается из стажа работы, званий и наличия столичной прописки. Фото: pixabay.com

Оказалось, что «разброс» государственных пенсий у отечественных телеведущих весьма высок: кто-то получает более 50 тысяч рублей, а кто-то — всего 16 тысяч.

К примеру, пенсия ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва составляет 33 тысяч рублей. При этом диктор советского телевидения Светлана Моргунова получает от государства более 50 тысяч рублей, узнала «Комсомольская правда». Отметим, что размер выплат зависит, в том числе, от стажа работы.

Прибавляют внушительную сумму к стандартной пенсии и различные звания и награды. Так, Лариса Гузеева и Леонид Якубович, — оба народные артисты, — получают внушительную надбавку, около 30 тысяч рублей. Не все, однако, могут похвастаться пенсией размером со среднюю зарплату. Так, Николай Дроздов получает всего 30 тысяч рублей, а бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая и вовсе 16 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут повысить пенсии.

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