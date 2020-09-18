В России планируют увеличить пенсии

Размер выплат может вырасти на 6,3%. Это – плюс 900 рублей.

В России готовят прибавку к пенсии, о чем сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Минтруд РФ. Ожидается, что выплаты станут больше на 6,3% уже в 2021 году и составят в среднем 17,4 тысячи рублей. К слову, сейчас пожилые россияне получают 16,5 тысяч рублей, то есть сумма вырастет на 900 рублей.

Власти направят на выплаты пенсий в следующем году 8,4 триллиона рублей, а в это м году на один триллион меньше. Также выделят сумму для выплат пенсий по государственному пенсионному обеспечению, компенсаций, доплат и пособий на погребение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне стали активно скупать иностранную валюту. В условиях резкого и продолжительного падения курса рубля жители России резко увеличили закупку иностранной валюты на сумму от двух тысяч долларов.