Россияне стали активно скупать иностранную валюту

Россияне стали активно скупать иностранную валюту
Неопределенность, спровоцированная пандемией, заставила многих задуматься о финансах. Фото: pixabay.com

В условиях резкого и продолжительного падения курса рубля жители России резко увеличили закупку иностранной валюты на сумму от двух тысяч долларов.

В течение февраля и марта граждане РФ приобрели 31,6 млн и 44,21 млн долларов соответственно — и это только те, кто покупал на сумму более 5 тысяч долларов, передают «Известия». По итогам мая и июня, о чем свидетельствуют данные Центробанка, объем закупленной валюты вырос до 310,6 млн и 607,2 млн долларов соответственно.

При этом спрос стал гораздо выше на крупные суммы, сделки в пределах 500-2000 долларов стали даже менее популярны, чем до коронавирусного кризиса. Эксперты считают, что это связано с отпускным периодом и желанием граждан сформировать подушку безопасности в преддверии возможного повторения кризиса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге становится все меньше безработных.

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