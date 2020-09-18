В Петербурге активно снижается число безработных

В Северной столице уже на протяжении более двух недель каждый день стабильно снижается число официально зарегистрированных безработных.

Об этом в четверг, 17 сентября, заявил руководитель комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Черненко. Впервые с момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции в городе не просто замедлился рост числа людей, встающих на учет по безработице, но и наблюдается ежесуточное снижение количества официально не трудоустроенных граждан.

Каждый день на протяжении вот уже 16 суток безработных становится на 200-300 человек меньше. Об этом Чернейко рассказал ТАСС. При этом, отметим, на конец июля в городе на Неве числилось 102 тысячи человек, получающих пособие по безработице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработные россияне в сентябре получат вспомогательные выплаты на детей.