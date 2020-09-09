Безработные россияне получат выплаты на детей в сентябре

На каждого несовершеннолетнего ребенка выделят по три тысячи рублей.

Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре. Об этом сообщается на сайте кабмина. На каждого несовершеннолетнего ребенка из бюджета будет выделено по три тысячи рублей. Всего на реализацию задуманного выделили 8,5 миллиардов рублей. Постановление уже подписано.

Отмечается, что таким образом власти хотя поддержать граждан во время пандемии коронавируса. Ожидается, что деньги получат около 2,8 миллионов россиян – именно столько в стране безработных, у которых есть дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус в Петербурге убил 22 человека. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка улучшается, с каждым днем количество зараженных и жертв инфекции растет.