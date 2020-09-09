Коронавирус в Петербурге убил 22 человека

Коронавирус в Петербурге убил 22 человека
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка улучшается, с каждым днем количество зараженных и жертв инфекции растет.

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 22 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 218 заразившихся, выздороветь успели 111 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 38436 случаев заболевания, скончались 2574 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Юрий Назаров лежит в реанимации из-за коронавируса.

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