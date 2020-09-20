В Петербурге открылась 61-я Международная математическая олимпиада

В воскресенье, 20 сентября, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады.

Ежегодный чемпионат мира по математике проводится среди учащихся старших классов, побороться за звание чемпиона могут ребят из любых стран. Так, в этом году образовательное соревнование собрало свыше 600 подростков из 108 стран мира.

Россию на олимпиаде представляют шестеро ребят из Москв, Петербурга, Новосибирской области и Краснодарского края. В этом году из-за пандемии коронавируса открытие олимпиады прошло в онлайн-формате, приветствовали школьников из РГПУ имени Герцена. Кроме того, вступительную речь произнес глава Северной столицы, Александр Беглов. Победителей определят через неделю, 28 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоится предолимпийский чемпионат по фигурному катанию 2022 года.